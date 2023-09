Em busca de alianças, Petecão e PSD fazem festa para receber Marcus Alexandre

O senador Sérgio Petecão e o PSD já começam as articulações para compor uma aliança com o MDB para disputar as eleições municipais do ano que vem. O partido realizou uma festa neste sábado (16), para receber o ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, na Tenda Amarela.

O evento só aumentou os boatos de que o PSD deverá estar na coligação junto ao MDB, encabeçada por Marcus. O partido tem a vontade de indicar o vice candidato na chapa. Nomes como o do deputado estadual Eduardo Ribeiro, da atual vice-prefeita Marfisa Galvão e da vereadora Lene Petecão foram colocados à disposição.

Após deixar o PT, Marcus havia sido convidado a se filiar no PSD, sigla do senador Petecão. Porém, o ex-prefeito decidiu disputar as eleições pelo MDB. Agora, o senador tenta emplacar uma vice-candidatura na chapa.

A festa teve a presença do presidente do MDB, Flaviano Melo e do ex-deputado federal João Correia, principais articuladores políticos do partido.