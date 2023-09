Estudantes de colégio militar de Rio Branco ganham medalhas em competições nacionais

Os atletas Danilo Silva, de 15 anos e Gabriel Igor de Souza, 17 anos, alunos do Colégio Militar Tiradentes, conquistaram várias medalhas em competições esportivas nacionais.

Na última semana, Danilo conquistou o segundo lugar geral de ciclismo, em Goiânia. Ele estuda no 9º ano e conta que treina de segunda a sábado.

“Para essa prova em específico, utilizei muito o aeroporto, com os treinos de circuitos e sprint [velocidade], e tirava os domingos para descanso”, destacou o atleta que tem em seu currículo conquista dos Jogos Escolares de 2022 – Fase Nacional.

Já Gabriel, estudante do 3º ano do Ensino Médio, trouxe do Distrito Federal três medalhas durante os Jogos Escolares Paralímpicos, no atletismo. O paratleta tem paralisia cerebral e iniciou no mundo dos esportes através de um projeto desenvolvido pela Secretaria de Estado de Educação e pela Universidade Federal do Acre (Ufac), realizado três vezes na semana. Diariamente pega dois ônibus para ir a escola e mais dois para ir aos treinos.

O jovem deixou uma mensagem para os futuros paratletas. “Digo que é possível, mesmo com as limitações, vocês já são campeões, já são vencedores, por todas as batalhas diárias que enfrentamos”, disse o atleta que conquistou duas medalhas de prata e uma de bronze.

Gabriel Igor de Souza continuará os treinamentos e participará da fase nacional dos Jogos Paralímpicos, que será realizada no Estado do São Paulo, entre os dias 27 de novembro e 2 de dezembro.