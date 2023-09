“Não preciso mentir”, diz Gladson ao público após protesto dos moradores do Terra Prometida

Após conversar com manifestantes que realizaram um ato durante o desfile de 7 de setembro, na manhã desta quinta-feira, o governador Gladson Cameli aproveitou a oportunidade para esclarecer a situação ao público presente no evento.

Os manifestantes se tratam das famílias retiradas de uma ocupação irregular no Irineu Serra, em Rio Branco. Em apoio, o governo ofereceu transporte, assistência social e realocação dessas famílias para o aluguel social, no entanto, algumas destas não aceitaram as negociações e atualmente estão acampadas na entrada da Assembleia Legislativa do Acre.

Gladson Cameli, após conversa com os manifestantes, parou em frente ao público presente no evento e esclareceu a situação que envolve as famílias.

“Antes de ontem e ontem nós conversamos, isso aqui é tudo planejado. Eu só estou dando essa satisfação para vocês porque essa data não é minha. Eu não preciso mentir, não preciso descumprir com o descombinado”, explicou.

Após conversa com a população, Cameli foi aplaudido pelo público. Em seguida, deu início aos protocolos do desfile.

