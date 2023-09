Gladson responde famílias que fazem protesto no desfile de 7 de setembro: “Não querem ajuda”

Antes mesmo do início do desfile de 7 de setembro, que acontece no Centro de Rio Branco nesta quinta-feira, famílias que ocupam a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), protestavam contra a desocupação da área de terra no Irineu Serra, conhecida como Terra Prometida.

O governador Gladson Cameli, ao chegar, fez questão de se encontrar com os manifestantes para conversar. Ao ser questionado sobre a desocupação, Gladson respondeu dizendo que as famílias não aceitaram ajuda.

“A imprensa é testemunha que eu chamei, falei, me coloquei até como fiador, mas eles não querem. Eu não posso compactuar com certos tipos de situação, mas democracia é isso”, pontuou.

As famílias exigem que o governo desista de dar prosseguimento com a desocupação e permita que voltem para a área. O governo, por sua vez, ofereceu auxílio com aluguel social e deverá construir casas populares do Programa Minha Casa Minha Vida no local onde antes as famílias ocupavam irregularmente.