Mesmo o PP escolhendo Alysson, Bocalom diz que só não será candidato pelo partido se for expulso

Após o Progressistas bater o martelo sobre a escolha do nome de Alysson Bestene para disputar a Prefeitura de Rio Branco em 2024, durante reunião na sede do partido, na manhã deste sábado (23), o prefeito Tião Bocalom se posicionou a respeito da decisão em entrevista exclusiva ao ContilNet.

Questionado sobre como se sente com o veredito da direção do partido, que está sob o comando da ex-prefeita e atual deputada federal Socorro Neri, Bocalom disse que está tranquilo.

“Eu considero tudo muito tranquilo. Continuo e continuarei fazendo o meu trabalho da melhor forma possível, com a responsabilidade que me foi dada. Nunca antes na história dessa prefeitura tanto trabalho foi realizado. A minha preocupação, agora, é entregar para nossa população uma cidade linda e cheia de obras”, destacou o prefeito.

Bocalom garantiu que será candidato em 2024.

“Eu serei candidato à reeleição pelo PP. Isso só não acontecerá se eu for expulso do partido. Alysson tem todo direito de colocar o nome dele à disposição, mas sigo aqui fazendo meu trabalho e lutando”, explicou.

De acordo com Socorro Neri, quatro pedidos de expulsões de Bocalom foram protocalados por integrantes do PP, por suposta infidelidade partidária. O prefeito, no entanto, preferiu não falar sobre o assunto.

“Eu prefiro não falar sobre isso”, concluiu.

O nome de Alysson foi escolhido por unanimidade, com 17 votos a 0.