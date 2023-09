PP bate o martelo, e Alysson Bestene é candidato à Prefeitura de Rio Branco pela sigla

Depois de mais de duas horas de reunião a portas fechadas com dirigentes e filiados, na manhã deste sábado (23), a direção municipal do Progressistas bateu o martelo e decidiu que Alysson Bestene é o candidato do partido à Prefeitura de Rio Branco nas eleições de 2024, por 17 votos a 0.

A notícia foi dada pela deputada Socorro Neri, que é a presidente da executiva municipal.

O encontro contou com a ausência notável de importantes figuras políticas do PP, incluindo os vereadores de Rio Branco Samir Bestene, Rutênio Sá e N. Lima, bem como os próprios candidatos da sigla, Tião Bocalom e Alysson Bestene.

A disputa pela indicação do candidato à Prefeitura de Rio Branco opôs Alysson Bestene, atual secretário de governo do governador Gladson Cameli, e o atual prefeito, Tião Bocalom. A decisão, que acabou rifando Bocalom, não surpreendeu muitos observadores políticos e adicionou um novo capítulo à corrida eleitoral que se aproxima.

“Elegemos por aclamação o secretário de governo, Alysson Bestene, como pré-candidato da sigla à Prefeitura de Rio Branco. Houve também nesta reunião apresentação de quatro pedidos de expulsão por membros da Executiva contra Tião Bocalom por infedelidade partidária. A discussão de vice será realizada apenas no ano que vem com os partidos que fazem parte da composição do governo Gladson Cameli”, afirmou.

Alysson Bestene, agora oficialmente o pré-candidato do PP, enfrentará desafios significativos na busca pela Prefeitura de Rio Branco, enquanto Tião Bocalom avalia os próximos passos.

A decisão tomada neste sábado (23) promete repercutir intensamente no cenário político de Rio Branco, e o futuro da corrida eleitoral para a Prefeitura permanece incerto, com a atenção agora voltada para os desdobramentos dessa escolha inesperada.