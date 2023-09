Motociclista quase tem pescoço cortado por fio solto no meio da rua, em Rio Branco

Um motociclista que trafegava no bairro Conquista compartilhou nas redes sociais do Clickac nesta terça-feira (12) um relato sobre um incidente que poderia ter terminado em tragédia. Ele quase teve o pescoço cortado por um fio que se encontrava no meio da rua Padre Cícero.

O jovem, identificado como Pedro Silva, de 23 anos, estava a caminho de uma mercearia na tarde de hoje quando, por um instante de distração, notou um fio esticado perigosamente na altura do pescoço. Graças a rápida reação, ele conseguiu evitar o pior, desviando-se a tempo.

Pedro compartilhou sua experiência nas redes sociais para alertar os residentes locais sobre os perigos que podem estar escondidos em lugares aparentemente seguros, como as ruas do bairro Conquista.