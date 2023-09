Nos Estados Unidos, Gladson participa de encontro sobre o clima e meio ambiente

O governador Gladson Cameli, participa durante todo o final de semana (16 e 17/09), do Brazil Climate Summit, evento realizado na Universidade de Columbia, em Nova York, e que reúne diversos líderes empresariais, empreendedores, ativistas e investidores, com o intuito de discutir o papel do Brasil na descarbonização global.

O encontro debate, ainda, sobre as propostas para as políticas de proteção do meio ambiente. Em português, o nome do evento significa Cúpula do Clima do Brasil.

Outros governadores brasileiros participam do evento, como os governadores do Pará, Hélder Barbalho, e Renato Casa Grande, do Espírito Santo.

Cameli deve comparecer, também, na abertura da Semana do Clima de Nova York, que acontece no próximo domingo (17). Este é o segundo evento mais importante do mundo, com relação às mudanças climáticas, ficando atrás apenas da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP), realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, neste ano.