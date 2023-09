Prefeita Fernanda Hassem assina Ordem de Serviço para pavimentação do bairro Nazaré

Levando dignidade e qualidade de vida à comunidade, a prefeita Fernanda Hassem acompanhada dos moradores da localidade realizou nesta sexta-feira, 15, assinatura da Ordem de Serviço para pavimentação de quase 100% das ruas do Bairro 8 de Março (Nazaré), nesta sexta-feira, 15.

Além do asfaltamento, o bairro vai ser contemplado, também, com calçadas e drenagem através de recursos de Emenda Parlamentar do ex- Deputado Federal Léo de Brito. Participaram da solenidade o Deputado Estadual Tadeu Hassem, Vice- Prefeito Carlinhos do Pelado, Presidente da Câmara de vereadores, Marquinhos Tibúrcio, Vereadores Elenilson Cruz e Jorge da Laura, Secretários Municipais, Suly Guimarães, Gerente do Organismo de Política para as Mulheres (OPM).

O Bairro 08 de Março (Nazaré), que tem apoio da Prefeita Fernanda Hassem desde o início da sua fundação, já recebeu investimento de acesso à comunidade com estrada asfaltada , Iluminação pública e abastecimento de água, através de parceria com a Prefeitura de Brasileia e o Governador do Estado.

A próxima ação no bairro será a regularização das chácaras de moradores. A pavimentação de ruas em outros bairros que será anunciada também nos próximos dias vai chegar nos bairros Alberto Castro, Ferreira Silva e Eldorado.

Adeilson da Silva Araújo conhecido como Leite é mototaxista e morador do bairro. De acordo com ele, foram muitas as dificuldades ao longo dos anos. “Enquanto uns tomavam água gelada, nós tomávamos água natural, energia? Não tínhamos. Era na vela. Pedíamos a Deus que enviasse um anjo que olhasse por nós, e ele enviou a Prefeita Fernanda Hassem. Antes era escuridão, falta d’água e lama. Hoje comemoramos muitas conquistas, e agora a notícia de que teremos nosso bairro asfaltado. É motivo de alegria termos uma prefeita que olha por nós.” disse, emocionado.

Dona Francisca Elizângela relata as dificuldades enfrentadas pelos moradores antigamente e comemora as conquistas para o bairro. De acordo com ela, era muito difícil sair do local no período invernoso, além do fato de falta de água e luz. “ A prefeita Fernanda nos prometeu e cumpriu. Estamos gratos por que agora vai chegar o asfalto nas nossas ruas.” afirmou.

Para a Prefeita Fernanda Hassem, a data de hoje é um dia histórico para a comunidade do Nazaré.

“ O anúncio da Ordem de serviço para pavimentação no bairro Nazaré é uma grande conquista. Quando assumimos a gestão, em 2017, a comunidade não tinha luz, não tinha água nas torneiras, não tinha pavimentação e nem perspectivas. E hoje celebramos, junto da comunidade, o anúncio de asfaltamento para as ruas do bairro. Aproveito para agradecer ao Ex-deputado Léo de Brito, por nos ajudar nesse desafio. E ao Deputado Tadeu Hassem, que firmou compromisso de alocar Emenda para ajudar no restante da pavimentação.” disse a Prefeita.