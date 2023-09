Secretária de presidente do TJ de Goiás ganha R$ 113 mil em um único mês

Quanto mais ela ganhou?

Dahyenne ainda recebeu: R$ 91 mil brutos em janeiro; R$ 72 mil em fevereiro; R$ 71 mil em março; R$ 75 mil em abril; R$ 78 mil em junho; R$ 67 mil em julho e R$ 67 mil em agosto

O tribunal disse que os pagamentos se devem a “direitos previstos em lei e reconhecidos em decisões administrativas e judiciais”, no entanto, não esclareceu ao UOL que decisões seriam estas, se o Estado de Goiás se defendeu nesses processos judiciais e se foi obedecida a fila de precatórios para pagamentos dessas eventuais deciões judiciais.

“O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás esclarece que os pagamentos realizados aos servidores deste Poder são efetivados em estrita observância às regras constitucionais e legais aplicáveis”

Nota do TJ de Goiás

Leia a íntegra da nota do TJ de Goiás

“Em resposta aos questionamentos encaminhados por esse veículo de comunicação, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás esclarece que os pagamentos realizados aos servidores deste Poder são efetivados em estrita observância às regras constitucionais e legais aplicáveis. Em relação ao pagamento realizado no mês de maio do corrente ano à servidora citada, cumpre esclarecer que naquele mês houve o adiantamento do décimo terceiro salário, pago no mês de nascimento da servidora, conforme legislação estadual. Além disso, deve-se ressaltar que a aplicação do teto constitucional às despesas de caráter remuneratório e indenizatório segue o disposto na Resolução CNJ nº 14/2006, sendo que todos os pagamentos efetivados pelo Poder Judiciário do Estado de Goiás atendem aos princípios da legalidade e da transparência, encontram-se devidamente publicados no portal eletrônico deste Tribunal e referem-se a direitos previstos em lei e reconhecidos em decisões administrativas e judiciais.

Por fim, resta esclarecer que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, além de realizar os pagamentos de seus servidores com orçamento próprio, está constantemente investindo no aprimorando da prestação jurisdicional, sem deixar de observar todas as normas e boas práticas de gestão, tanto que atualmente executa apenas 3,8% de um total de 6% da arrecadação estadual, previsto constitucionalmente, atendendo a todos os ditames impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pelo Regime de Recuperação Fiscal a que o Estado de Goiás está submetido.

Atenciosamente”.