Suspeito de abusar de criança em Rondônia é preso após fugir para o Acre

Na manhã da última segunda-feira (11) a Polícia Civil de Rondônia, em parceria com a Polícia Civil do Estado do Acre, realizou em Rio Branco a prisão de um homem suspeito de abuso sexual contra uma criança em Rondônia.

Segundo informações, o homem abusava de uma criança de nove anos e o caso foi descoberto pelo irmão da vítima, que encontrou um vídeo dos abusos no celular da criança. Após cometer o crime, o suspeito fugiu para Rio Branco, onde foi preso.

Ainda segundo denúncia, ele disfarçava os abusos ajudando a família com alimentação. A delegada Cheila Mara representou pela prisão do suspeito, que foi deferida pela Justiça. O suspeito foi detido e encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A ação contou com o apoio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e Adolescente (DEPCA) de Rondônia, bem como de outras instituições, como o NECAP (Núcleo de Estudos de Criminalidade e Políticas Públicas) e o Departamento de Inteligência da Polícia Civil do Acre.