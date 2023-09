Temporal derruba parte de residência e deixa mulher morta no interior do Acre

Um trágico incidente marcou o final da tarde deste sábado, dia 16, na comunidade de Porto Acre, localizada no interior do estado do Acre. Valquíria Vale de Oliveira, de 31 anos, perdeu a vida em decorrência de um forte temporal que atingiu a região, causando o desabamento de parte de sua residência.

De acordo com relatos de testemunhas, Valquíria encontrava-se em um estabelecimento comercial que também servia como sua moradia, quando um intenso temporal se abateu sobre a área. Infelizmente, o local onde a vítima estava não suportou a força dos ventos e da chuva, resultando no colapso da estrutura do telhado. Os pedaços de madeira que se desprenderam acabaram atingindo Valquíria de forma grave, causando afundamento no crânio e no tórax.

A pronta ação de moradores foi vital nesse momento crítico. Eles rapidamente conduziram Valquíria até uma Unidade Mista de Saúde na região. Lá, os profissionais de saúde realizaram procedimentos de Reanimação Cardiopulmonar (RCP) e solicitaram imediatamente o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A equipe do Samu enviou a unidade de suporte avançado 02, que assumiu os procedimentos iniciados pelos paramédicos do posto local. Os socorristas do Samu se empenharam durante cerca de 50 minutos na tentativa de reanimar Valquíria, porém, infelizmente, não obtiveram êxito, e o óbito foi declarado.

A área onde ocorreu o incidente foi isolada por policiais militares para permitir o trabalho da perícia criminal. Após a conclusão dos procedimentos periciais, o corpo de Valquíria foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, onde serão realizados os exames cadavéricos.

O caso foi registrado na Delegacia de Porto Acre como morte acidental.