VÍDEO: Michelle diz que recebeu ligação com ameaça após saída da liderança: “Ninguém vai me calar”

A deputada Michelle Melo (PDT), subiu na tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), na sessão desta quarta-feira (6), para denunciar que foi ameaçada após deixar a liderança do governo na Casa. Segundo Michelle, a ameaça surgiu de um número confidencial, informando que ela não deveria “contar todas as verdades”.

“Porque para me calar era muito fácil”, completou. Emocionada, a deputada deixou claro que caso acontecesse alguma coisa com ela, com a família ou com seus assessores, os responsáveis “tem local e nome”.

A parlamentar finalizou dizendo que deverá registrar um Boletim de Ocorrência e que ninguém irá lhe calar.

