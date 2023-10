Acre volta a apresentar sinal de crescimento nos casos de síndromes gripais, diz Fiocruz

De acordo com o novo boletim InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado nesta quarta-feira (11), o estado do Acre voltou a apresentar sinal de crescimento nos índices de Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG).

Segundo o boletim da Fiocruz, a probabilidade de aumento de casos deve ser maior que 75% no estado, nas próximas seis semanas.

Apesar de apontar para um crescimento no estado, o boletim revela que Rio Branco apresenta tendência de queda de mais de 75% nos registros. O que indica que os municípios do interior devem apresentar o crescimento esperado pela Fiocruz.

Nas últimas quatro semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos como resultado positivo para vírus respiratórios foi de: influenza A (1,4%), influenza B (0,5%), vírus sincicial respiratório (8,8%) e Sars-CoV-2/Covid-19 (50,4%).

O que é a SRAG?

A Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) abrange casos de síndrome gripal (SG) que evoluem com comprometimento da função respiratória que, na maioria dos casos, leva à hospitalização, sem outra causa específica. As causas podem ser vírus respiratórios, dentre os quais predominam os da Influenza do tipo A e B, Vírus Sincicial Respiratório, SARS-COV-2, bactérias, fungos e outros agentes.

A SRAG é uma complicação da síndrome gripal. Os sintomas geralmente são febre de início súbito, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta e pelo menos um dos sintomas: mialgia, cefaleia ou artralgia.