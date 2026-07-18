Acre comprará quadriciclos para combater incêndios florestais

Veículos reforçarão atuação das brigadas/Foto: Reprodução

O governo do Acre abriu uma licitação para adquirir quadriciclos adaptados destinados às brigadas que atuam no combate a incêndios florestais. O aviso foi publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (17).

Os veículos serão usados em ações de comando, controle e resposta a emergências ambientais nas unidades de conservação estaduais administradas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente.

Por terem estrutura adequada para circular em terrenos de difícil acesso, os quadriciclos deverão facilitar o deslocamento das equipes e o transporte de equipamentos em regiões onde veículos convencionais enfrentam limitações.

A compra ocorre em um período de intensificação das ações preventivas contra queimadas, especialmente durante o verão amazônico, quando a redução das chuvas e o aumento das temperaturas favorecem a propagação do fogo.

As empresas interessadas poderão apresentar propostas até as 9h15 do dia 3 de agosto, no horário de Brasília, por meio do Compras.gov.br. O edital também está disponível no portal de licitações do governo estadual.

O aviso não informa quantos quadriciclos serão comprados nem o valor estimado da aquisição.