Polícia Científica terá aparelho portátil para identificar substâncias

Tecnologia será destinada ao Núcleo de Química do Instituto Forense

Equipamento reforçará exames periciais/Foto: Ilustrativa

A Polícia Técnico-Científica do Acre deverá receber um espectrômetro Raman portátil para auxiliar na identificação de substâncias durante investigações. A licitação para a compra foi publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (17).

O equipamento será destinado ao Núcleo de Química do Instituto de Análises Forenses. Além do fornecimento do aparelho, a contratação prevê instalação, testes de funcionamento e treinamento operacional dos profissionais responsáveis pelo uso da tecnologia.

O espectrômetro Raman permite identificar a composição química de diferentes materiais por meio da análise da interação entre a luz e as moléculas. A tecnologia pode ser utilizada em exames de drogas, produtos químicos e outras amostras encaminhadas à perícia.

Por ser portátil, o aparelho também possibilita análises preliminares fora do laboratório, reduzindo a manipulação das amostras e oferecendo mais agilidade ao trabalho pericial.

Os recursos serão provenientes de um plano estadual voltado à redução das mortes violentas intencionais. As propostas poderão ser apresentadas até as 9h15 de 29 de julho, no horário de Brasília.

O aviso de licitação não informa o valor estimado para a aquisição.