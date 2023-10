Após cura de câncer de mama, acreana lança biografia: “memórias e aflições”

A escritora e jornalista Ana Paula Xavier está prestes a lançar sua aguardada biografia intitulada “A Força da Gratidão: Celebrando a Vitória contra o Câncer de Mama”. O lançamento está marcado para o dia 31 de outubro, às 19h, no Teatro Hélio de Melo.

Em uma entrevista exclusiva ao ContilNet, Ana Paula compartilhou sua inspiração para escrever esta obra literária única. Ela revelou que o livro teve um começo despretensioso, iniciando como um diário manuscrito.

“O livro surgiu de forma despretensiosa, comecei a escrever em forma de diário (manuscrito). Quando recebi o diagnóstico, ganhei de presente da minha cunhada um livro de uma senhora que contava sobre seu tratamento, o livro me ajudou muito, eu tinha muita curiosidade sobre como seriam as fases do meu tratamento. Minha mãe viu eu lendo e me deu a ideia de contar minha história também, a partir dali, comecei os rascunhos., contou ao ContiNet.

Ana Paula Xavier também destacou que seu ingresso na Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, seção Acre, foi um ponto de virada importante. Encorajada por suas colegas, ela decidiu publicar sua história, com a intenção de tornar histórias de cura mais amplamente divulgadas, em vez de apenas as tragédias. “Em junho quando fui convidada a fazer parte da Associação de jornalistas e escritoras do Brasil, sessão Acre, fui incentivada pelas colegas a publicar minha história. A intenção do livro é fazer com que história de cura sejam massivamente divulgadas, não apenas as mortes.”

Em sua primeira incursão na escrita autoral, a jornalista detalha sua biografia com honestidade: “Se eu conseguir ajudar ao menos uma pessoa com a minha história, já terá valido a pena. A obra traz minhas memórias e aflições durante o processo de tratamento”.

É importante ressaltar que, segundo a autora, o livro não romantiza a doença. Ana Paula está determinada a compartilhar apenas como ela enfrentou seu tratamento, sem romantizar o câncer de mama.

Ao ContilNet, a escritora expressou suas expectativas para o lançamento do livro: “A expectativa é que minha história alcance mulheres que estão passando pelo que eu passei, e possa ajudar de alguma forma”. Com essa biografia, Ana Paula Xavier não apenas celebra sua vitória pessoal contra o câncer de mama, mas também oferece apoio e inspiração a todas as pessoas que enfrentam desafios semelhantes.