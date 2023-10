Após eliminação, Simioni alfineta Rachel Sheherazade

Kamila Simioni foi eliminada de A Fazenda 15 na quinta-feira (26/10). E, como sempre, o eliminado da semana participa da Cabine de Descompressão, comandado por Lucas Selfie, para tomar conhecimento de alguns fatos que aconteceram durante sua passagem pelo reality rural da Record TV. Além de Simioni, a roça desta semana tinha também Cezar Black e Kally.

Durante o bate-papo, Selfie exibiu os trechos polêmicos nos quais Simioni dizia a outros participantes situações que, na verdade, não haviam acontecido dentro da sede. Ela se justificou dizendo que tinha ouvido e entendido errado algumas ocasiões:

“Eu não tinha o menor sentido de inventar uma situação ou ter ali uma malícia para criar um atrito”, garantiu ela, que também falou sobre Rachel Sheherazade, retirada da disputado do prêmio de R$ 1,5 milhão após uma briga com Jenny Miranda.

Na conversa, Simioni elogiou a ex-participante como jogadora, revelou que a casa respeitava muito Rachel e não perdeu a oportunidade de alfinetá-la:

“É uma excelente jogadora, dominava a casa. A gente respeitava muito ela, mas ela tinha também a questão da malícia de usar o posicionamento, a idade dela, em dar ‘assertivas’ nas pessoas. Mas pelo menos eu não fui expulsa por ter agredido alguém”, disparou.

Ainda sem contato com o mundo fora do reality, Simioni se arriscou dizendo que Lucas será o vencedor do reality e que WL será o integrante do Grupo dos Crias que chegará mais longe na disputa.

Tida por muitos participantes como a figura de liderança dentro do confinamento, a ex-peoa fala sobre as dificuldades de participar de um programa como A Fazenda: “Assistindo por fora, parece tudo muito fácil e muito normal. Quando você entra, é uma coisa tão surreal que, ao mesmo tempo, você esquece que está em um reality, aí depois você lembra que está ali. No reality não tem como você ser quem você não é”, afirmou.

Última treta foi com Márcia Fu

Desde a formação da última Roça em A Fazenda 15, na noite da última terça-feira (24/10), até a eliminação, Kamila Simioni e Márcia Fu se estranharam algumas vezes. Após a empresária ameaçar “infernizar a vida” da ex-atleta, pouco antes de ser retirada do reality pelo público, ela escreveu “cobra” em uma foto da rival, mas em seguida levou uma bronca da produção do reality rural, apagando o xingamento com o próprio cuspe.

“O nome dela agora é Cobra Fu. Alguém me empresta um lápis?”, pediu a morena. “A gente vai fingir que não viu [escrevendo]”, comentou Lily Nobre ao ver a colega de confinamento escrever na imagem. Também presente, Tonzão se manifestou: “Sou cego, surdo e mudo”. Em seguida os áudios do Playplus foram cortados, voltando com Kamila desfazendo o ato.

A treta

Tudo começou quando Márcia Fu escolheu salvar Nadja Pessoa no “resta um”, colocando Kamila Simioni em perigo. A ex-esportista confirmou para os outros participantes que foi uma atitude intencional: “Eu não quis ir nela, quis ir na Nadja [no resta um]. Ela fez maldade com a Jaquelline da mesma forma que fez comigo. Se fodeu e ainda achei pouco”.

“Ali [no Resta Um] eu tomei duas apunhaladas. Pela convivência maior com a Márcia, eu não esperava. A Nadja poderia ter jogado em mim, as duas foram traíras. Mas a Nadja eu entendo, ela agiu na vingança”, desabafou Simioni, ao se referir quando deixou a ex de D’Black na mesma dinâmica.

Contrariada, Simioni prometeu “infernizar a vida” de Márcia fora da atração, caso seja eliminada: “Aqui dentro vai ser lindo para ela. Vocês vão ver o estrago que eu vou fazer dela lá fora. Até o último dia desse programa eu falar dela”.