Bebê que foi baleado na cabeça durante tentativa de chacina corre risco de morte

Um bebê de dois meses deu entrada na urgência e emergência do Pronto-Socorro de Rio Branco, na noite desta quarta-feira (04), com tiro na cabeça, após uma tentativa de chacina no bairro Cidade do Povo.

SAIBA MAIS: Tentativa de chacina é registrada em Rio Branco; bebê e idosa estão entre os feridos

Ao todo, quatro pessoas ficaram feridas com o tiroteio. As outras três vítimas são um homem de 34 anos, uma idosa de 62 é um adolescente de 16.

O recém-nascido que completa três meses no próxima dia 24 luta pela vida. Informações obtidas com exclusividade pela reportagem do ContilNet mostram que o quadro de saúde do pequeno é gravíssimo.

A criança passou por procedimento cirúrgico ainda na noite desta quarta-feira e precisou ser entubada, teve duas paradas cardiorrespiratórias e, nesse momento, passa por novas avaliações.

O bebê foi vítima de um disparo de arma de fogo, dentro da sua residência, no momento do atentado.

Médicos encaminharam o recém-nascido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde está sendo observado por toda uma equipe médica.