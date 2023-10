Com Gladson, secretários e autoridades participam de corrida em alusão ao Dia do Servidor Público

No Dia do Servidor Público, celebrado neste sábado (28), o governo do Estado promoveu a 10ª edição da Corrida do Servidor. Entre os participantes estava o governador Gladson Cameli e diversos secretários, como o de Governo, Alysson Bestene, de Obras Públicas, Ítalo Lopes, de Administração, Paulo Roberto Correia, de Planejamento, Ricardo Brandão, além do senador Marcio Bittar, deputado coronel Ulysses e outras autoridades.

Foram disponibilizadas 500 vagas e o servidor público que participou recebeu o kit corrida, com camiseta e numeração de inscrição impressa, e uma medalha será entregue no final do percurso de 3 ou 5km, além do troféu para os três primeiros lugares de cada categoria no percurso de 5km. A concentração aconteceu às 7h deste sábado (28), em frente ao Palácio Rio Branco.

Nas redes sociais, o secretário de Governo, Alysson Bestene, registrou alguns momentos da corrida. “Quero parabenizar todos os servidores públicos. São vocês que fazem todos os governos funcionarem”, disse Alysson.

O governador Gladson Cameli também parabenizou os servidores públicos do governo e da Prefeitura. “Que orgulho fazer parte e poder ser governador do nosso estado! Só é possível governar com o apoio de uma equipe e sei que todos que compõem este governo são eficientes”, disse.

Veja fotos:

Veja o vídeo: