Com quase 200 mil visualizações, vídeo de Gleici dançando de biquíni fio-dental bomba na web

Na tarde desta sexta-feira (27), a atriz e influenciadora acreana Gleici Damasceno, de 28 anos, publicou um vídeo no Instagram que já lhe rendeu mais de 180 mil vizualizações. No vídeo, Gleici usou uma saída de praia, que não cobriu todo o bumbum e apareceu rebolando ao som de Water, da Tyla, usando um biquini fio-dental preto. De top e fio-dental, Gleici rebola e exibe o corpo em forma. “A Tyla da Shopee de vocês”, escreveu ela na legenda.

A acreana foi muito elogiada nos comentários da postagem. Gleici aproveitou as férias em Fortaleza para mudar o visual. Em suas redes sociais, a acreana tem compartilhado sua rotina com a família no Ceará.

Veja a postagem: