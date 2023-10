Desabamento deixa feridos, mata criança e destrói 40 casas no Amazonas

Amazonas – Pessoas morreram e outras estão desaparecidas após um deslizamento de barranco na comunidade do Arumã, no município de Beruri (a 173 quilômetros a sudoeste de Manaus), no sábado (30). A prefeitura de Beruri confirmou as mortes, mas não informou quantas pessoas perderam a vida na tragédia.

“A Prefeitura Municipal de Beruri lamenta profundamente a tragédia ocorrida na comunidade do Arumã. Expressamos nossas sinceras condolências às famílias enlutadas”, diz a nota da instituição que decretou luto oficial de três dias.

Ainda de acordo com a prefeitura, que todos os recursos necessários para oferecer todo o suporte, seja psicológico, material ou estrutural está sendo oferecido aos moradores. Além do trabalho para identificar as causas da tragédia e tomar as medidas necessárias.

Equipes da Polícia Militar (PM) e da Defesa de Beruri se deslocaram até a comunidade para auxiliar nos atendimentos aos moradores.

Vídeo que circulam nas redes sociais mostram a cratera que foi se abrindo enquanto o barranco deslizavam. Nas imagens, é possível observar que tinham alguns moradores na “beira” do barranco. Ainda segundo as informações, casas e flutuantes foram arrastados.