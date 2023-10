Destaque internacional, acreano vence campeonato de natação na Amazônia e leva 5 ouros

Cervejaria Altaneira lança documentário em parceria com a Made in Acre

No dia 25 de setembro, a cervejaria acreana Altaneira recebeu a imprensa e formadores de opinião para o coquetel de lançamento do documentário “Do Coração da Amazônia”, em parceria com a Made In Acre, no espaço Jupará Via Verde. Os convidados assistiram o belíssimo trabalho realizado por duas marcas genuinamente acreanas, que se uniram para mostrar que o Acre existe e tem potencial turístico. O documentário relata as belezas naturais em um dos locais que abriga a maior biodiversidade do mundo: a Serra do Divisor.

Na ocasião, a cervejaria anunciou o rebranding de sua marca inspirado na Serra do Divisor, que está expandindo e ganhando mercado na cidade vizinha de Porto Velho, o slogan anteriormente usado “É raiz, É do Acre, É Altaneira” dará espaço para “É do Coração da Amazônia”. E a Made In Acre lançou uma coleção de porta-copos sustentáveis feitos com sobras de tecidos das camisetas, pelo projeto da marca chamado MIA Sustentável, que passam a integrar o portifólio dos produtos ecofriendly. Vejam alguns momentos da festa.

Parceria entre a Acos e a boutique jurídica Marciano Cardoso Advocacia

A presidente da Associação dos Colunistas Sociais do Acre, Jackie Pinheiro, e o vice-presidente, Vagno Di Paula, visitaram no dia 5 de outubro a primeira boutique jurídica do Acre: a Marciano Cardoso Advocacia. O espaço comandado pelo competente advogado Marciano Cardoso é formatado no conceito ‘boutique jurídica’, com o objetivo claro e definido de prestar serviços especializados em Relações Laborais, de forma personalizada e exclusiva. O advogado é muito atencioso, cuidadoso e experiente, além de ter uma filosofia de trabalho que envolve o comprometimento com o pleno atendimento às necessidades dos seus clientes, proporcionando soluções jurídicas que aliam segurança e criatividade.

O lugar é de encher os olhos, com projeto moderno, inspirado em um cenário industrial clássico. Desde a recepção, a decoração encanta, mas a sala do advogado e a sala de reuniões são dignas de nota. E ainda há copa, banheiro elegante e sala de descanso para os profissionais. O dr. Marciano Cardoso passa a ser o consultor e advogado da Associação dos Colunistas Sociais do Acre – Acos, com muita honra para a categoria. Essa parceria, com certeza, renderá bons frutos.

Chilli Beans, Alok e povo Yawanawa lançam coleção de óculos incrível

A parceria do DJ Alok e o povo Yawanawá vem sendo muito frutífera. O novo produto lançado após o lançamento do álbum Yawanawa & Alok é uma coleção de óculos da marca Chilli Beans, cheia de cores, símbolos e muita cultura.

Encontro com o presidente da Estée Lauder

No final de setembro, quando estava nos Estados Unidos para participar do lançamento do álbum Yawanawa & Alok, na ONU, o casal Laura e Tashka Yawanawá teve uma agenda com o presidente do conselho de administração do grupo americano Estée Lauder, William Lauder, um dos herdeiros da marca gigante de cosméticos. O que será que vem por aí?

Ailton Krenak na Academia Brasileira de Letras

Outubro iniciou com a linda notícia do primeiro indígena a ingressar na Academia Brasileira de Letras, ambientalista, filósofo e líder indígena Ailton Krenak, que eleito no dia 5 de outubro para ser o sétimo ocupante da cadeira número 5, que já pertenceu a Rachel de Queiróz. A intelectualidade de Krenak foi reconhecida nos últimos anos através da trilogia que escreveu: “Ideias para adiar o fim do mundo”, “A vida não é útil” e “Futuro ancestral”, traduzidas em 13 países.

Via Verde Shopping leva idosos do Lar dos Vicentinos ao cinema

O mês de outubro iniciou com uma ação bonita realizada pelo Via Verde Shopping. No dia 1º de outubro, data em que se comemora o Dia Nacional do Idoso e Dia Internacional da Terceira Idade, o shopping levou idosos do Lar dos Vicentinos para assistirem pela primeira vez um filme no Cine Araújo, uma das maiores redes de cinema no país. A ação aconteceu dentro da Semana do Cinema.

Reitora Guida Aquino encontra o Papa Francisco

Com um grupo de mais de 200 reitores de universidades públicas e privadas da América Latina e do Caribe, Guida Aquino, a reitora da Universidade Federal do Acre, participou do encontro “Organizando a Esperança”, com o Papa Francisco, no Vaticano-Roma, na última semana de setembro.

Sob a realização da Rede de Universidades para o Cuidado da Casa Comum, em colaboração com a Pontifícia Comissão para a América Latina e o Grupo de Cooperação Internacional de Universidades Brasileiras, o evento discutiu sobre desafios globais na atualidade, como mudanças climáticas, biodiversidade, desemprego, migração, tecnologia e tecnocraria.

Influenciadora acreana participou do lançamento de Her Code, em Curitiba

No final de setembro, nos dias 21 e 22 de setembro, a influenciadora digital Juh Vellegas esteve em Curitiba-PR, a convite do Boticário, para conhecer a famosa fábrica onde são criados e produzidos os cosméticos da marca mais amada do Brasil e participar de uma programação especial do lançamento da fragrância Her Code.

Aniversariantes de setembro

Para celebrar os aniversariantes do mês de setembro da Associação dos Colunistas Sociais do Acre – Acos, um grupo de colunistas de reuniu no dia 2 de outubro, no Point do Pato, onde foram recebidos com a costumeira hospitalidade da chef Socorro Jorge, que preparou um prato especial para receber seus afilhados, já que é madrinha da Acos. Maravilhosa!

Tour no Velho Continente

As manas Regina Mello, Ana Valéria Marques e Emilienne Tessinari estão ‘turistando’ pela Europa, com a amiga Polyana Costa e Bruna Adelaide, filha da Regina. Já passaram por Paris, algumas cidades da Espanha e agora estão conhecendo Portugal. Ora, pois!

Senac Acre é sede da BioAge Summit em Rio Branco

O Senac Bosque foi o palco do BioAge Summit, evento realizado no domingo, 1, pela Rosasfarma, em parceria com o Senac Acre, para profissionais e estudantes da área de estética. O encontro contou com Michel da Silva Oliveira, Lilian Simões, Juliana Gorreri, Tania Oliveira e outros palestrantes, que buscaram promover a capacitação e atualização dos participantes e garantir que estejam sempre preparados para oferecer o melhor aos seus clientes.

Êrika Rosas, sócia-proprietária e farmacêutica da Rosasfarma, explicou que o BioAge Summit é um evento formatado pela BioAge Nacional e que indicam palestrantes de renome internacional, selecionados e capacitados pela empresa.

Taboada é homenageado com Semana de Música

Foi publicada pelo Governo do Estado, no dia 5, a Lei Sérgio Taboada (nº 4.176), que institui a Semana da Música, a ser realizada a partir de 2024, na primeira semana de agosto, tendo como base de referência a data de criação da Associação dos Músicos do Acre (Amac). A Fundação de Cultura Elias Mansour e a Amac serão responsáveis por organizar a programação, com shows, saraus, workshops e performances de artistas, que incentiva a produção autoral.

A lei é uma homenagem merecida ao saudoso acreano Sérgio Taboada, que foi bancário, sindicalista e exerceu dois mandatos consecutivos na Assembleia Legislativa do Estado do Acre, entre 1991 a 1999. Na área cultural, compôs canções, escreveu poesias e contos e produziu três CDs independentes. É autor dos livros “Adeus Órbita 8 – a viagem sem rumo do planeta Kabonga por universos diversos”, “A floresta mal-assombrada que não tinha bruxa” e “O Boto Raimundo – defensor da mata e herói do mundo”, esse último escrito com Gisela Oliveira. Taboada conheceu Chico Mendes e participou ativamente da luta em defesa de Chico, denunciando as ameaças e participando do comitê em defesa de sua vida.

Feira Literária do Sesc Acre

Em breve, Rio Branco terá mais uma edição da Feira Literária do Sesc Acre, de 9 a 13 de outubro. Para quem gosta de dança, a multiartista Camila Cabeça irá ministrar uma Oficina de Carimbó, de 18h30 às 20h30, no Sesc Centro. Essa oficina de dança batizada de “Memórias Corporais – Carimbó para o Despertar do Corpo”, comemora os dez anos de método e empodera e ressalta as ancestralidades corporais do público-alvo, com a abordagem da influência indígena, negra e ibérica na estrutura carimbolística. O link para inscrição: https://forms.office.com/r/W87z386e56

Nesse mesmo período, horário e local, o músico Rodolfo Minari ministrará uma oficina de Escrita Criativa. No dia 9, às 8h30, na Biblioteca Pública, Luís Eduardo comandará a Contação de História: Era uma Vez na Amazônia. E às 15h15, na Filmoteca, Jayce Brasil profere a palestra “A importância da Lei 10.639/2003”.

Natação do Acre em destaque nacional e internacionalmente

Vencedor de diversos campeonatos interestaduais, nacionais e internacionais de natação, o jovem atleta acreano Pedro Henrique foi o grande vencedor da copa da Amazônia de Natação, com cinco medalhas em ouro e o melhor índice técnico. Ainda em outubro, ele foi convidado para representar o Acre e o Brasil em uma competição no Peru, nos dias 13 e 14; e para os jogos escolares em Brasília. Em novembro, ele foi convidado para competir em Rondônia, representando o seu estado. Para isso, o atleta precisa captar patrocínio e a Associação dos Colunistas Sociais do Acre está apoiando na divulgação e pedindo para as empresas locais invistam nesse excepcional desportista. Os interessados podem entrar em contato com os pais dele, o cinegrafista e fotógrafo Wendell Silva (68 99228-6525) e Maria do Carmo (68 99202-4868). Mais informações no Instagram @wendell.silva2.

O Prazer é Todo Meu: o Boticário apresenta nova marca de perfumaria feminina com campanha protagonizada por Luana Piovani

Após quatro anos de pesquisa, O Boticário identificou que o território de prazer feminino ainda é cercado por muitos tabus e decidiu se apropriar deste tema a fim de criar um ambiente acolhedor e livre de paradigmas para que as mulheres vivam todas as possibilidades do seu prazer. É neste contexto que Her Code, nova marca de perfumaria feminina do Boticário, faz sua estreia no mercado.

Her Code chega ao portfólio de fragrâncias femininas do Boticário como um lançamento estratégico, que aproxima a marca das consumidoras ao aprofundar um debate sobre prazer – de forma pioneira no mercado latino-americano de perfumaria feminina. A campanha estreia com filme conceito, veiculado em TV aberta e redes sociais, protagonizado pela mulher Her Code, Luana Piovani – que enquanto figura feminina, se propõe a quebrar estigmas de gênero, tabus sociais e assumir o protagonismo da sua trajetória, inclusive no que diz respeito ao prazer. Assista aqui ao filme.

Fragrância conectada

A tecnologia é a principal aliada do Boticário em toda a estratégia desta campanha, o NFC (Near Field Communication) é um recurso de troca de dados sem fio por aproximação entre dois dispositivos, e que pode ser utilizado para diversas finalidades. Neste caso, o método conecta a fragrância ao hub de conteúdo, abrindo as portas para o Her Code Hotel, criado pela Druid Creative Gaming, um espaço online e seguro para as mulheres se informarem sobre o prazer. Em um primeiro momento, as mulheres serão recepcionadas no lobby pela apresentadora Luana Piovani, que irá direcioná-las ao cadastro. Neste mesmo espaço, a especialista Laura Müller irá conduzir o diálogo e informar sobre a importância do autoconhecimento na jornada prazer feminino. Para a experiência ficar completa, o hub será composto conteúdos com as especialistas Penélope Nova, Marcela McGowan, Charlize Andrade e Ingrid Vaz, além de materiais proprietários do Boticário e a pesquisa sobre o prazer feminino na íntegra.

Her Code: O Boticário apresenta primeira marca de fragrâncias femininas da América Latina a abordar o tema prazer feminino

O Boticário lança uma nova marca de perfumaria feminina, Her Code, que tem como propósito incentivar as mulheres a se libertarem em busca do seu prazer, através de um frasco icônico e sofisticado em formato de cadeado, representando o ato de que a mulher pode e deve se abrir ao seu próprio prazer. O lançamento traz uma nova assinatura olfativa para os amadeirados femininos, que desperta prazer, sensualidade, salivação na boca e uma vontade incontrolável de cheirar mais e mais.

Categorizada como um Amadeirado Frutal, o Her Code é um Eau de Parfum criado pela renomada perfumista Louise Turner, da casa de fragrância Givaudan, que criou diversas fragrâncias femininas de sucesso do mercado internacional. A partir de ingredientes que remetem à sensualidade, a perfumista chegou no exclusivo Acorde Secreto, marcado pelo efeito instigante e licoroso das frutas vermelhas, sobretudo a suculência da cereja; pelo aroma inebriante de um buquê de flores brancas, com presença da Jasmim; envolvidos por madeiras, como a Cashmere e o Sândalo – resultando em uma fragrância marcante e instigante, que fortalece a presença de Boticário no território de amadeirado feminino. Além da fragrância, o portfólio da nova marca conta ainda com uma Loção Desodorante Corporal com a mesma fragrância de Her Code.

O Boticário apresenta collab inédita de Cuide-se Bem com Melissa

Unindo a comunidade de fãs e lovers das marcas – botilovers e melisseiras – Cuide-se bem e Melissa se juntaram para o lançamento da linha exclusiva que promete entregar tudo o que seus públicos mais amam: momento de autocuidado com leveza, diversão e conforto. O cheirinho inconfundível da marca icônica que marcou gerações e até hoje dita tendências foi a inspiração para o desenvolvimento da linha Cuide-se Bem Melissa, que reúne itens para corpo, cabelos, maquiagem e acessórios, em um portfólio de edição limitada, e garante cuidados da cabeça aos pés.

Cuide-se Bem é uma marca que dialoga com a Geração Z, não à toa reúne produtos icônicos e irreverentes e, para esse lançamento, entrega diferenciais únicos para a rotina de autocuidado. A linha conta com 16 itens, a começar pela clássica Loção Hidratante Corporal, que mantém a pele hidratada por 48 horas; o Creme Hidratante para os Pés, que promove hidratação e evita o ressecamento dos pés; e o Desodorante aerosol para os pés, inovação no portfólio da marca, previne o suor e garante sensação refrescante com o delicioso cheiro de Melissa. Tem ainda o Hidratante para as Mãos, Sabonete Líquido, Body Splash, shampoo, condicionador, leave-in, duas versões do Gloss Multifuncional, os delineadores holográficos ultrapigmentados, e o Blush Cremoso 2 em 1 (blush e iluminador), que compõem o nécessaire exclusivo e estiloso da linha.

Os produtos podem ser conferidos em um espaço especial da Galeria Melissa São Paulo, loja-conceito da marca. Nas compras da linha Cuide-se Bem Melissa, os consumidores ganham 10% de desconto nos Clubes, na Galeria e no e-commerce Melissa.

Sustentabilidade

Com o olhar para sustentabilidade, o Boticário disponibiliza o programa de logística reversa Boti Recicla, para descarte de qualquer material, seja plástico, vidro ou papel, e de qualquer marca. E, para incentivar o descarte de resíduos da forma correta, na troca de três embalagens vazias, você ganha R$ 15 de desconto nas compras acima de R$ 150. A promoção vai até o dia 25/12/2023; então aproveite o momento para descartar com responsabilidade e ainda receber desconto na sua compra.

Em parceria com a Disney, o Boticário lança coleção inédita de produtos inspirados em personagens icônicos que marcaram gerações

O Boticário acredita que escolher um presente para a criança amada é como presentear a criança que fomos um dia. Por isso, nesse Dia das Crianças, a marca se uniu mais uma vez à Disney para resgatar memórias afetivas de personagens clássicos que marcaram gerações, trazendo o conceito a criança que você foi, para a criança que você ama. Na parceria entre as duas marcas, Tiana, Mulan, Sininho, Winnie The Pooh, Simba, Nemo, Woody e Stitch se tornam inspiração na criação de produtos para presentear no dia 12 de outubro. Os produtos foram inspirados nas características singulares dos personagens da Disney, a partir de atributos que exaltam seus valores como forma de estímulo às crianças. Curiosidade, lealdade, coragem, determinação e esperança são alguns dos traços marcantes dos personagens escolhidos para a linha.

Nécessaire dois em um

A linha Sophie traz um Duo de Colônias inspiradas nas Princesas Mulan e Tiana e destacam as características das personagens conhecidas por serem fortes, independentes e corajosas. Já o Gel Glitter para os cabelos conta com ecoglitter, que ilustra o pozinho mágico da Sininho, e o Sabonete em Calda apresenta uma releitura de todo o dulçor do mel em uma calda cremosa e confortável do universo de Winnie The Pooh.

Quasar Next também chega com o Duo Colônia que retrata a curiosidade do Simba, em uma fragrância que representa o frescor das florestas; e a lealdade do Stitch, com notas que transmitem a dimensão da galáxia. Os personagens também foram inspiração para o nécessarie dois em um. O Shower Gel é para usar durante o momento do banho e possui um cheirinho refrescante inspirado nos oceanos de Procurando Nemo. E, para o pós-banho, o Creme de Estilizar garante um efeito opaco igual ao penteado do nosso xerife preferido, Woody.

O duo de colônias de cada linha ainda permite o mix & match: cada colônia possui seu cheirinho inspirado no personagem, e quando misturadas se tornam uma terceira fragrância. Todos os produtos da linha são indicados para crianças a partir dos 7 anos, foram testados por pediatras, são veganos e não ardem os olhos. Os itens estão com ação promocional de lançamento com 20% de desconto e são encontrados em todas as lojas físicas e no e-commerce da marca.

Da criança que você foi para a criança que você ama

O Boticário acredita que escolher um presente para a criança amada é como presentear a criança que fomos um dia. Por isso, nesse Dia das Crianças, a marca se uniu mais uma vez à Disney para resgatar memórias afetivas de personagens clássicos que marcaram gerações, trazendo o conceito Da criança que você foi, para a criança que você ama. Na parceria entre as duas marcas, Tiana, Mulan, Sininho, Winnie The Pooh, Simba, Nemo, Woody e Stitch se tornam inspiração na criação de produtos para presentear no dia 12 de outubro.

***

Em celebração aos 100 anos da Disney, a campanha de lançamento, criada pela AlmapBBDO, apresenta características singulares dos personagens, a partir de atributos que exaltam seus valores como forma de estímulo às crianças. Curiosidade, lealdade, coragem, determinação e esperança são alguns dos traços marcantes dos personagens escolhidos para a linha. A parceria com a Disney no Dia das Crianças, pelo terceiro ano consecutivo, reforça o papel da marca em se aproximar das novas gerações, apostando em inovações que criem conexões com as crianças, colaborando para desenvolver memórias afetivas com a marca, assim como as criadas com seus pais, tios e avós. Assista aqui