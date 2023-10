Eclipse solar: fotógrafo do ContilNet registra melhores cenas do fenômeno no Acre; confira

O fotojornalista Juan Diaz realizou neste sábado (12), registros do início do Eclipse Anular que ocorre neste momento. Armado com sua câmera e um filtro especial para proteger o equipamento, Diaz capturou a beleza extraordinária do evento celeste.

O Eclipse Anular, um fenômeno em que a Lua cobre o centro do Sol, deixando apenas uma borda brilhante visível, é sempre um espetáculo digno de admiração. Diaz, conhecido por suas habilidades excepcionais em capturar momentos únicos, não desapontou desta vez.

A tonalidade verde nas imagens é resultado do filtro utilizado por Diaz para proteger sua câmera. Esse filtro é essencial para evitar danos ao equipamento, permitindo que o fotógrafo registre detalhes do eclipse.

Fique atento para mais atualizações e imagens do Eclipse Anular capturadas pelo fotojornalista Juan Diaz.