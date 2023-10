Governo do Acre lança editais de R$ 22 milhões da Lei Paulo Gustavo  

O governo do Acre lançou, nesta segunda-feira (9), os editais da Lei Paulo Gustavo, que somam mais de R$ 22 milhões para execução de projetos de fazedores de cultura. O lançamento, que se configura com o maior investimento da história do setor cultural do Acre, aconteceu no Museu dos Povos Acreanos.

Os editais incluem o Áudiovisual (R$ 15,6 milhões), Outras Linguagens Culturais – Arte e Patrimônio (R$ 4,5 milhões), e premiações para Mestres da Cultura Popular e Indígenas (R$ 1,1 milhão). Os recursos são do governo federal, via Fundo Nacional de Cultura (FNC) e Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).

Para o presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), é um dia de muita alegria. “É um recurso de R$ 22 milhões. É um recurso nunca visto na história. É algo inédito e fruto de muita luta, de muita dedicação dos fazedores de cultura. A Lei Paulo Gustavo foi criada na pandemia e está sendo executada fora da pandemia”, explicou.

Segundo Minoru, 70% desse recurso é destinado ao audiovisual. “Depois nós vamos para outras manifestações culturais, Arte e Patrimônio, com R$ 4,5 milhões, depois uma premiação para os indígenas e também para os mestres da cultura, somando tudo vamos chegar no recurso de R$ 22 milhões”, disse.

O presidente da FEM disse ainda que serão destinados pelo governo federal, além dos R$ 22 milhões da Lei Paulo Gustavo, mais R$ 16 milhões da Lei Aldir Blanc, somando R$ 38 milhões e agradeceu o governo federal, em nome da ministra de Cultura, Margareth Menezes.

Minoru disse ainda que o objetivo é o retorno para a sociedade em forma de música, teatro, poesia e outras manifestações culturais. “Quem precisa ganhar com isso, principalmente, é a população. Porque a cultura é algo que nos faz bem, algo que mexe com a nossa emoção, com a nossa alma, é algo que nos traz sensações maravilhosas. A cultura é inclusão e isso é o que a gente precisa e espera de retorno desses mais de R$ 22 milhões”, finalizou.