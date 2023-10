Governo Lula corta R$ 16 milhões que seriam usados para construção de ponte no Acre

Uma portaria assinada pela ministra Simone Tebet, do Planejamento, publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (16), trouxe um corte de R$ 19 milhões em recursos federais que seriam encaminhados ao Acre para obras de Infraestrutura e Segurança.

Desse valor total, R$16 milhões, o maior corte, seriam destinados para uma obra considerada crucial pelo governo do Estado: a Ponte entre Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves, no Vale do Juruá.

A obra estava prevista no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Além disso, a portaria também corta cerca de R$ 1 milhão que haviam sido destinados para Políticas de Segurança Pública, Prevenção e Enfrentamento à Criminalidade da capital Rio Branco.

O Ministério da Defesa também reduziu R$ 2 milhões para a implementação de Infraestrutura Básica nos Municípios da Região do Calha Norte. O valor anterior era de R$ 3 milhões, reduzido agora para apenas R$ 1 milhão.

A mesma portaria assinada por Tebet autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 247 milhões para diversos órgãos do Poder Executivo.

Decisão contrária

O anúncio do corte vai contra a informação dada pelo Ministério dos Transportes no início deste mês. Em reunião com o governador Gladson Cameli, os representantes do MT disseram que queriam lançar ainda este ano a licitação das obras da Ponte de Rodrigues Alves. O Ministério pediu ajuda a Gladson para conseguir que ela seja retirada da ação civil pública que abrange o trecho Cruzeiro do Sul-Pucallpa (Peru), destacando que a ponte deve atender aos dois municípios.