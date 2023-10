MPAC compra parte da Uninorte e terá sede própria com todas as promotorias no local

O procurador-geral de Justiça, Danilo Lovisaro do Nascimento, assinou nesta sexta-feira (27) o termo de compromisso e a nota de empenho para a aquisição do prédio que abrigará todas as unidades do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) em Rio Branco. A cerimônia ocorreu durante o evento de celebração do Dia do Servidor, no auditório da instituição.

Na nova sede, o cidadão terá acesso a todos os serviços do MPAC no mesmo local, que será no “Bloco D” da Uninorte, onde serão centralizados todas as Promotorias, órgãos administrativos e auxiliares que, atualmente, estão dispersos em cinco edifícios diferentes, quatro deles alugados.

Essa mudança tem como principal objetivo economizar recursos e aprimorar as condições de atendimento ao cidadão, que poderá encontrar todos os serviços em várias áreas de atuação do Ministério Público em um único local. Uma outra vantagem do novo local é a sua proximidade com a Cidade da Justiça.