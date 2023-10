Mundial de LOL 2023: veja equipes classificadas e jogos na fase suíça

Resumo da fase de entrada

O Play-In do Mundial de LOL 2023 contou com oito equipes disputando as duas últimas vagas no Swiss Stage. Entre os times, esteve a LOUD, única representante do Brasil. No Grupo A, a LOUD até fez um excelente começo com vitória convincente sobre a GAM Esports. Entretanto, a equipe brasileira não teve o mesmo desempenho nas partidas seguintes, perdeu para a PSG Talon e foi derrotada no reencontro com a GAM Esports, que se adaptou bem ao jogo dos brasileiros e avançou para a segunda rodada. Pelo Grupo B, a Team Whales surpreendeu ao ficar com a liderança, superando a ampla favorita Team BDS.

Mundial de LOL 2023 – Resultados da Rodada 1 do Play-In Colocação Grupo A Grupo B Situação 1.° PSG Talon (2-0) Team Whales (2-0) Classificado para a segunda rodada 2.° GAM Esports (2-1) Team BDS (2-1) Classificado para a segunda rodada 3.° LOUD (1-2) CTBC Flying Oyster (1-2) Eliminado 4.° Rainbow7 (0-2) DetonatioN FocusMe (0-2) Eliminado

Na segunda rodada, ocorreram as primeiras séries melhores de cinco partidas (MD5) do mundial. A primeira foi logo um clássico do Vietnã: GAM Esports contra Team Whales. Melhor para a algoz da LOUD, que superou a Whales sem grandes sustos por 3-1. Na outra série, muito mais emoção entre PSG Talon e Team BDS. A equipe da Taiwan chegou a abrir 2-0, mas os europeus não desistiram e aplicaram o primeiro reverse sweep do mundial, virando a série para 3-2 para assegurar sua vaga no Swiss Stage.

Equipes na fase suíça

Além das duas equipes classificadas pelo Play-In, o Swiss Stage ainda terá a presença de outros 14 times que ficaram com as melhores colocações nas ligas da América do Norte (LCS), da Europa (LEC), da China (LPL) e da Coreia do Sul (LCK). Na tabela abaixo, veja todos os times e suas respectivas regiões:

Mundial de LOL 2023 – Equipes no Swiss Stage América do Norte (LCS) Europa (LEC) China (LPL) Coreia do Sul (LCK) Vietnã (VCS) NRG G2 Esports JD Gaming Gen.G Esports GAM Esports Cloud9 Fnatic Bilibili Gaming T1 – Team Liquid MAD Lions LNG Esports KT Rolster – – Team BDS Weibo Gaming DPlus –

Formato da fase suíça

O formato suíço é bastante comum nos torneios Major de Counter-Strike, mas aparece como novidade no cenário competitivo de League of Legends. Em resumo, todas as 16 equipes classificadas para essa fase estarão reunidas em um grupo único. O objetivo principal no formato suíço é chegar a três vitórias, o que garantirá a classificação para a fase final, os playoffs. Em contrapartida, se uma equipe sofrer três derrotas antes de chegar às três vitórias, ela estará eliminada do torneio.

Para a primeira rodada, as partidas serão realizadas entre times de regiões diferentes. Depois, a partir da segunda rodada, os confrontos ocorrerão baseados na seed de cada time e na campanha no formato suíço. Por exemplo, um time com 2 vitórias e 1 derrota, enfrentará obrigatoriamente outro time com 2 vitórias e 1 derrota. Todos os duelos de classificação e de eliminação serão decididos em séries melhores de três partidas (MD3), enquanto as demais partidas ocorrerão em séries melhores de uma partida (MD1).

Calendário da fase suíça

Rodada 1 – Quinta-feira, 19 de outubro

2h – Gen.G Esports x GAM Esports

3h – NRG x Weibo Gaming

4h – G2 Esports x DPlus KIA

5h – JD Gaming x Team BDS

6h – T1 x Team Liquid

7h – Cloud9 x MAD Lions

8h – Bilibili Gaming x KT Rolster

9h – Fnatic x LNG Esports

Rodada 2 – Sexta-feira, 20 de Outubro

2h – Duelo entre equipes 1-0

3h – Duelo entre equipes 1-0

4h – Duelo entre equipes 1-0

5h – Duelo entre equipes 1-0

6h – Duelo entre equipes 0-1

7h – Duelo entre equipes 0-1

8h – Duelo entre equipes 0-1

9h – Duelo entre equipes 0-1

Rodada 3 – Sábado, 21 de Outubro

4h – Duelo de classificação entre equipes 2-0

7h – Duelo de classificação entre equipes 2-0

Rodada 3 – Domingo, 22 de Outubro

4h – Duelo entre equipes 1-1

5h – Duelo entre equipes 1-1

6h – Duelo entre equipes 1-1

7h – Duelo entre equipes 1-1

Rodada 3 – Segunda-feira, 23 de Outubro

4h – Duelo de eliminação entre equipes 0-2

7h – Duelo de eliminação entre equipes 0-2

Rodada 4 – Quinta-feira, 26 de Outubro

4h – Duelo de classificação entre equipes 2-1

7h – Duelo de classificação entre equipes 2-1

Rodada 4 – Sexta-feira, 27 de Outubro

4h – Duelo de classificação entre equipes 2-1

7h – Duelo de eliminação entre equipes 1-2

Rodada 4 – Sábado, 28 de Outubro

4h – Duelo de eliminação entre equipes 1-2

7h – Duelo de eliminação entre equipes 1-2

Rodada 5 – Domingo, 29 de Outubro