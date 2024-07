Filho de Ana Hickmann opina sobre casamento da mãe com Edu Guedes

Alerta fofura! Ana Hickmann publicou um vlog de seu dia em seu canal do YouTube e mostrou um trecho onde o filho, Alexandre, fala sobre o relacionamento da mãe com o chef de cozinha Edu Guedes. O menino é fruto do relacionamento da modelo com Alexandre Corrêa.

No vídeo, Alexandre questiona a uma amiga de Ana Hickmann se o seu casamento viralizou como o da apresentadora com Edu Guedes.

“Você está feliz com essa notícia?”, questiona Ana ao filho. “Sim. Queria te falar uma coisa: sabe esse negócio do casamento? Isso me deixa feliz, porque faz vocês dois felizes”, responde o menino.

Ele ainda pede que a mãe entre de amarelo no casamento, enquanto a loira alega que noivas devem usar branco no grande dia.

No Instagram de Ana, internautas se emocionaram com a declaração de Alexandre. “O Alezinho é muito precioso, parabéns pela educação maravilhosa dele, Ana”, disse uma. Outra comentou: “Alezinho é uma criança muito abençoada”.

Veja o vídeo: