No Dia do Servidor Público, deputada Socorro Neri homenageia a categoria

“O servidor público é vital para o interesse coletivo”. A afirmação é da deputada Socorro Neri (PP) ao prestar tributo ,neste sábado,28,a todos os servidores públicos brasileiros, em especial os acreanos que, segundo a parlamentar, fazem a administração pública prestar o serviço que a população espera e precisa.

“Em toda minha vida adulta fui e – como deputada – continuo sendo uma servidora pública”, salientou Neri, ao destacar o orgulho que sente em pertencer à categoria. A representante acreana lembrou sua trajetória profissional, desde professora da Ufac ,passando por gestões em secretarias municipal e estadual, até ser prefeita de Rio Branco. ”Todos esses trabalhos foram voltados a servir o bem comum”, sintetizou.

A deputada disse que como parlamentar reafirma a importância desses profissionais, “que atuam com o compromisso coletivo de servir ao público com integridade”. E destacou a função dos servidores em viabilizar o bem-estar da população, “exercendo o papel fundamental de manter as instituições democráticas em funcionamento”.

Compromisso com toda a classe

A deputada reiterou a determinação e esforço de seu trabalho parlamentar para garantir que os servidores tenham as condições necessárias para desempenharem seu papel de forma eficaz e eficiente .Em seguida, a parlamentar conclamou: “Sigamos trabalhando juntos a fim de que a administração pública, devidamente fortalecida, venha a aprimorar, cada vez mais, o serviço de qualidade que todo o cidadão merece”.

Por fim, a deputada enfatizou que todo o servidor tem como missão maior e intransferível, ” trabalhar em favor do interesse público para a garantia de parte essencial da cidadania de toda a população”.