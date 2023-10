Projeto Amigos do Bem realiza ação de Dia das Crianças com diversão e atendimento em saúde

O Projeto Social Amigos do Bem, realizou neste sábado (28), uma ação social na comunidade do bairro João Eduardo 1. O projeto atua desde 2016 e tem objetivo de atuar em comunidades carentes, no âmbito de promover ações sociais a famílias com vulnerabilidades social, além de atuar em datas comemorativas como Dia das Crianças, Dia das Mães e Natal.

Neste ano, o projeto do dia das crianças atingiu cerca de 400 crianças e tem o objetivo de levar a alegria e saúde, sendo consultas médicas a todas as crianças ali presentes. Além disso, brincadeiras foram realizadas como gincanas, pula pula, e brinquedos foram disponibilizados para a diversão. As crianças também puderam desfrutar de lanches compartilhado e sacolinhas de brindes.

O projeto conta com membros assíduos sendo coordenado por Lilian Florêncio da Silva, coordenador financeiro Alan Félix de Lima, secretário Alessandro Saraiva Lima.