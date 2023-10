PSD de Petecão pede perdão por ter apoiado Bocalom e agradece volta de Lula à presidência

O Partido Social Democrático (PSD) que tem o senador Sérgio Petecão como liderança no Acre, participou da plenária municipal do Partido dos Trabalhadores (PT), que aconteceu neste sábado (28) no auditório da Fecomércio, em Rio Branco.

O senador Sérgio Petecão foi representado pelo tesoureiro do PSD, Pedro Oliveira, que durante seu discurso, em nome do partido, fez questão de pedir desculpas pelo apoio ao atual prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e ainda agradeceu pela eleição de Lula à presidência nas últimas eleições.

O senador Sérgio Petecão foi um dos principais apoiadores à eleição de Bocalom na prefeitura de Rio Branco em 2020, tendo inclusive, sua esposa, Marfisa Galvão, como vice-prefeita. No entanto, a aliança entre Petecão e Bocalom se desfez.

Em sua fala durante a plenária, Pedro Oliveira reafirmou a quebra a aliança. “Vou pedir desculpas, como o senador Sérgio Petecão sempre faz, nós fizemos parte daquela frente que elegeu este senhor que está na prefeitura. O PSD pede desculpas!”, enfatizou.

Petecão, que em diversas ocasiões demonstrou publicamente apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro nas últimas eleições, tem se aproximado de Lula, atual presidente. Seu partido tem sido um dos principais aliados do líder do país no senado.

O tesoureiro, Pedro Oliveira, fez questão também, de ressaltar o apoio ao presidente. “Graças a Deus houve a recondução do nosso presidente Lula. A BR-364, está aí o exemplo, se não fosse a mão amiga do presidente Lula, com certeza nossos companheiros do Juruá iam ficar em uma situação muito difícil”, disse.