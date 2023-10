Últimos dias de exibição do filme da dupla Claudinho e Buchecha no Acre; veja detalhes

Hoje marca o penúltimo dia de exibição do filme “Nosso Sonho”, a cinebiografia da icônica dupla Claudinho & Buchecha, que conquistou corações com seu funk melody no auge do final dos anos 1990 e início dos anos 2000. O filme, repleto de elementos nostálgicos, tem emocionado fãs e entusiastas da música nacional.

A produção cinematográfica, que mergulha profundamente na vida dos dois artistas, oferece aos espectadores uma jornada repleta de humor, drama e surpresas, revelando os bastidores de uma das duplas mais memoráveis da música brasileira.

Para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de assistir ou que desejam reviver a trajetória de Claudinho & Buchecha nas telonas, duas sessões especiais estão programadas para hoje e quarta (18), no Cine Teatro Recreio, às 17h e 19h10. Esta é a última chance de vivenciar a história dessa dupla lendária e sua contribuição única para o cenário musical do país.

Não perca a oportunidade de mergulhar no passado e celebrar o legado de Claudinho & Buchecha neste emocionante filme que chega ao seu últimos dias de exibição no Acre.