A Fazenda 15: Lucas Souza abre o jogo e diz por que levou foto de Jojo

Lucas Souza perdeu o controle ao ser questionado por Cezar Black sobre a foto de Jojo Todynho que o ex-militar levou para o confinamento de A Fazenda 15. O surto foi tamanho, que o affair de Jaqueline Ghrohalski preferiu bater o sino e desistir da competição pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Nesse sábado (25/11), contudo, o ex da dona do hit Que Tiro Foi Esse? abriu o jogo a Rodrigo Faro.

“Acho que é porque era uma pessoa especial na minha vida, sabe? Porque eu tenho, queria muito esse momento de gratidão”, explicou Lucas, em vídeo compartilhado por Rodrigo Faro nas redes sociais.

No bate-papo com o apresentador, o ex-integrante do grupo Pôr do Sol disse qual sentimento levará de Kally Fonseca, que era sua amiga antes do confinamento no reality rural e entregou “sua cabeça” para os adversários. “Decepção! Fiquei chocado com as coisas que ela falou aqui de mim. Era uma pessoa que eu tentava ser fiel, e via que estava se perdendo no jogo”, afirmou.

Reencontro

Rachel Sheherazade e Lucas Souza se reencontraram pela primeira vez, nesse sábado (25/11), após a saída de ambos de A Fazenda 15. Aliados no jogo e integrantes do grupo Pôr do Sol (ainda representado no reality por Jaqueline Grohalski e André Gonçalves), a jornalista e o ex-militar choraram muito e deram um longo abraço apertado quando se viram.

Um vídeo do momento viralizou nas redes sociais. Nas imagens, os ex-participantes do reality rural exalam emoção e alegria. Eles são filmados por câmeras da Record, em um mercadão, rodeados por fãs. Grande parte dos comentários feitos no Twitter/X lamentavam o fato dos dois favoritos ao prêmio terem deixado a competição sem passar pelo crivo do público.

Rachel Sheherazade foi desclassificada do programa após agredir Jenny Miranda e infringir, assim, uma das regras do reality. Já Lucas Souza apertou o sino e desistiu da disputa, após treta com Cezar Black que incluiu Jojo Todynho, ex do militar. Veja o vídeo do reencontro aqui!