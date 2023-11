Acreano conquista 1º lugar no campeonato brasileiro de WWF 2023 em Curitiba

O jovem acreano Carlos Henrique, 22 anos, natural de Cruzeiro do Sul conquistou no último sábado (11) o primeiro lugar na categoria Men’s Physique. Novato, ele estreiou com título na sua primeira competição de fisiculturismo, que aconteceu em Curitiba, (PR).

O atleta recebeu o apoio e orientação de Giovanni Sampaio, treinador que já foi coach de Ramon Dino, o TOP 2 Mr. Olympia de 2023. Carlos Henrique faz questão de enfatizar a importância do apoio incondicional de sua mãe e de seus patrocinadores ao longo de sua preparação para o torneio, que foi essencial para sua vitória.

Além de sua carreira no fisiculturismo, Carlos Henrique é um estudante de nutrição. Sua jornada no mundo da musculação começou quando ele tinha apenas 40 kg e, ao longo dos anos, ele desenvolveu um amor pelo esporte. O campeão descreveu a sensação de sua vitória como “inexplicável” e expressou sua incredulidade diante do sucesso alcançado na estreia.

“Sensação inexplicável, ainda tô sem acreditar na vitória, ver a mãe da gente chorando de felicidade não tem preço, agora é voltar para casa e treinar mais pesado pro mundial que vai ser novamente em Curitiba”, destacou o campeão.

Com informações do Juruá em Tempo