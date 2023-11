Avião com 400kg de drogas invade fazenda de Leonardo; dois são mortos

Um avião com 400 kg de drogas pousou na Fazenda Talismã, do cantor Leonardo, na tarde desta sexta-feira (10/11). O Metrópoles confirmou que a Polícia Militar foi chamada ao local, que fica em Jussara, a 270 km de Goiânia, e houve troca de tiros. Duas pessoas morreram. Um terceiro suspeito fugiu do local.

“Esforço coordenado entre a Polícia Militar de Goiás (PMGO), a Polícia Federal (PF) e a Polícia Rodoviária Federal culminou em uma operação de sucesso na zona rural de Jussara/GO. Durante as diligências, houve resistência pelos criminosos. A ação resultou na apreensão de 400kg de pasta base de cocaína”, informou, em nota, a PM de Goiás.

A assessoria do cantor confirmou ao Metrópoles que uma caminhonete estourou a porteira da propriedade. Esse mesmo veículo teria sido carregado com as drogas que estavam no avião, em um procedimento que durou cerca de 10 minutos. Nem Leonardo, que está em São Paulo indo para o litoral, nem membros família estavam no local no momento da invasão.

Como foi a invasão

Após o avião pousar na fazenda que pertence ao cantor, uma caminhonete entrou no local para recolher a droga. De acordo com os agentes, houve perseguição e duas pessoas foram alvejadas. Elas foram socorridas, mas não resistiram aos ferimentos. Um terceiro suspeito ainda conseguiu fugir para a mata.

Os criminosos atingidos pela polícia foram levados ao Hospital Municipal de Jussara, mas não resistiram aos ferimentos.