Sanderson Moura é escolhido como vice de Jenilson na disputa pela Prefeitura em 2024

O pré-candidato a prefeito de Rio Branco, Jenilson Leite anunciou oficialmente o nome do advogado criminalista Sanderson Moura como candidato a vice-prefeito na chapa puro-sangue do PSB nas eleições da capital deste ano.

Sanderson chegou a ser candidato ao Senado Federal, em 2022, pelo PSOL e obteve quase 3 mil votos.

A convenção do partido que vai anunciar a chapa Jenilson/Sanderson e os candidatos oficiais a vereador do partido, acontece no próximo dia 02 de agosto, no Hotel Nobile Suítes Gran Lumni, às 17h.

No mês passado, Jenilson decidiu romper aliança com o MDB e com o ex-prefeito Marcus Alexandre e anunciar uma candidatura própria na disputa.