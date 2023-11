Homem alcoolizado sofre acidente e vai parar no Pronto-Socorro em estado grave

No início da noite deste domingo (26), um acidente envolvendo um ciclista foi registrado nas proximidades da terceira ponte, na BR-364, em Rio Branco (AC) O incidente ocorreu quando o ciclista seguia descendo a ladeira na rodovia, sentido segundo distrito, perdendo o controle da bicicleta e caindo violentamente ao solo.

Populares que passavam pelo local prontamente intervieram, notando que o homem apresentava sinais de embriaguez. Diante da gravidade da situação, foi acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que inicialmente enviou a viatura de suporte básico (06). Os socorristas chegaram rapidamente ao local, e, após avaliação do quadro clínico da vítima, solicitaram o apoio da ambulância avançada.

Todos os procedimentos necessários foram realizados no local do acidente, e o ciclista foi encaminhado ao pronto socorro da capital em estado instável. O paciente, além de uma pequena perda de consciência, apresentava um Ferimento Corte Contuso (FCC) na região do supercílio direito, exigindo a realização de um procedimento cirúrgico.

Ao chegar ao pronto socorro da capital, o ciclista foi entregue aos cuidados dos profissionais de saúde, que realizarão avaliações mais detalhadas do estado de saúde do paciente. A situação exige atenção médica, e o procedimento cirúrgico será crucial para garantir a recuperação adequada do indivíduo.

O trânsito no local do acidente foi temporariamente afetado, mas as autoridades garantiram a fluidez do tráfego enquanto os socorristas realizavam os procedimentos de atendimento à vítima.