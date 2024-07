Carlos Alberto de Nóbrega revela que Silvio Santos não recebe visitas

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, de 88 anos, revelou em uma recente participação no podcast “Flow News” que não tem tido contato com Silvio Santos, dono do SBT, desde 2020. Segundo Carlos Alberto, Silvio não está recebendo visitas e prefere a solidão.

Durante a conversa com o jornalista Carlos Tramontina, Carlos Alberto explicou: “Eu gostaria de ver o Silvio envelhecendo, assim como eu, mas não tenho coragem. Quero manter na minha memória a imagem do Silvio dinâmico. Já tentei visitá-lo duas vezes, mas sei que ele não deseja receber visitas e prefere ficar sozinho. Eu respeito isso.”

O humorista ainda mencionou que Silvio Santos passa o tempo em casa assistindo aos próprios programas, “querendo rever” o que foi exibido.

Atualmente, Silvio Santos está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com diagnóstico de H1N1. De acordo com a assessoria do SBT, o apresentador está medicado e seu estado de saúde é estável, embora ainda não haja previsão de alta.