CT Furacão, Santa Cruz e Plácido avançam e definem duelos das quartas

CT Furacão, Santa Cruz e Plácido de Castro conquistaram nessa sexta-feira (17), no Florestão, as classificações para a fase de quartas de final do Campeonato Estadual Sub-11. O CT Furacão bateu o Acre Esporte por 4 a 1 e nos outros jogos os resultados foram: Santa Cruz 13 x 1 Xavier Maia e Plácido de Castro (5) 1 x 1 (4) Rei Artur.

Quartas no dia 22

O departamento técnico da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFEAC) confirmou para quarta-feira (22), a partir das 14h20, no Florestão, os jogos da fase de quartas de final do Estadual. As equipes entram para os confrontos sem vantagem e em caso de empate os classificados vão ser definidos nas penalidades.

Confrontos

Santa Cruz x Plácido de Castro

Rei Artur x Galvez

CT Furacão x Esporte e Saúde

Flamengo x Acre Esporte