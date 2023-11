Energisa realiza Black Friday com até descontos de até 50% no pagamento de dívidas

A empresa de fornecimento de energia elétrica, Energisa, lançou nesta semana a ação de negociação de Black Friday, que dará aos clientes descontos nos juros e multas de até 50% no total de suas dívidas.

Na próxima terça-feira (28), o projeto Energisa na Comunidade e o caminhão Nossa Energia estarão no Centro de Rio Branco realizando uma ação presencial. Serão oferecidas negociações dos débitos com descontos promovidos pela Energisa e pelo Desenrola Brasil.

Os consumidores em débito poderão, também, realizar o parcelamento das dívidas em até 24 vezes. As negociações podem ser feitas, ainda, pelos canais de negociação da empresa, por meio do Chat Gisa, no endereço eletrônico www.gisa.energisa.com.br, Aplicativo Energisa ON.

O Caminhão estará estacionado na rua da OCA próximo ao Calçadão da Benjamin Constant, das 8h às 16h.

Critérios necessários para participar do Programa Desenrola:

– Pessoa física com renda de até 2 salários mínimos (média entre janeiro e maio de 2023) ou inscrita no CadÚnico;

– Data de vencimento entre 01 de janeiro de 2019 e 31/12/2022;

– Possuir dívidas que foram negativadas até 31/12/2022 e que permaneçam ativas em 28/06/2023;

– Valor da negativação seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por apontamento.