Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda acionam a Justiça contra influencer

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda entraram na Justiça contra uma influenciadora e estão pedindo uma indenização por danos morais, no valor de R$ 200 mil.

Segundo o colunista Peterson Renato, do Hora Top TV, a ação foi movida contra Vanessa de Oliveira, que possui mais de 780 mil seguidores no Instagram, no último dia 10 de julho. Nos documentos, a defesa dos artistas explicou que a mulher seria conhecida na internet por produzir e comercializar cursos on-line focados em autoestima, conquista, sexualidade e relacionamento, majoritariamente voltados ao público feminino.

Zezé e Graciele alegaram, entre outras coisas, que a promessa da mulher seria de, mediante seus cursos, tornar as mulheres “magnéticas”, com “autoestima inabalável” e com “autocontrole emocional”, incentivando o “poder pessoal” e o “poder de conquista”, e que essas seriam as palavras-chave que utiliza nas campanhas de divulgação de seus produtos, e entre os cursos, estaria o “Escola Mulher Magnética”, composto por 25 cursos e 45 dias de clube.