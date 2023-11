Fazendeiro morre ao bater caminhonete em ônibus na BR-317; ele havia acabado de comprar o carro

Um trágico acidente ceifou a vida do conhecido pecuarista do município de Boca do Acre, no Amazonas, Sebastião Gardingo, carinhosamente chamado de Tonzinho. O fatídico episódio ocorreu por volta das 19h desta segunda-feira (27), na BR-317, via que conecta os municípios de Rio Branco, no Acre, a Boca do Acre, no Amazonas.

A tragédia teve início quando Tonzinho, que estava na cidade de Rio Branco realizando o sonho de adquirir uma camionete nova, empreendeu o retorno a Boca do Acre. Durante a viagem, seu veículo colidiu violentamente contra a traseira de um ônibus escolar do município.

Tonzinho foi socorrido com vida e levado ao hospital local, contudo, ao chegar à unidade de saúde, o pecuarista sofreu uma parada cardiorrespiratória (PCR), não resistindo às consequências do grave acidente.

A violência da colisão deixou o veículo de Tonzinho completamente destruído. Populares que estavam presentes no ônibus acionaram imediatamente o socorro. No entanto, diante da gravidade dos ferimentos, o pecuarista não conseguiu sobreviver.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi prontamente acionada e seus agentes estiveram no local para coletar informações sobre as circunstâncias do acidente. O prefeito de Boca do Acre, Zeca Cruz, lamentou profundamente o trágico acontecimento, expressando suas condolências e prestando homenagens ao falecido nas redes sociais.