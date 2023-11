Fechada há mais de 4 anos, Casa de Chico Mendes será reinaugurada nesta sexta-feira

Um dos pontos turísticos mais importantes do Acre será reaberto nesta sexta-feia (10): a Casa do líder seringueiro Chico Mendes, em Xapuri.

O local, tombado como patrimônio histórico nacional, fica localizada na Rua Batista de Moraes, com arquitetura vernácula da Amazônia e tem quatro cômodos, formados por sala, dois quartos e cozinha, interligados por um corredor lateral, estava fechada há mais de 4 anos.

O museu, antes de ser fechado em 2018, havia sido fechado em 2015, após a seca histórica do Rio Acre, quando o local ficou totalmente de baixo d’água.

A solenidade de reabertura da Casa de Chico Mendes está marcada para acontecer às 10h. A revitalização do espaço foi realizado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Tombamento

Em 15 de maio de 2008, o tombamento aconteceu através de pedidos de entidades ligadas aos seringueiros e povos indígenas, sinalizando uma nova sensibilidade para estes objetos que não se explicam pelo valor estético ou arquitetônico.

O local já tinha sido tombado como patrimônio histórico do Estado do Acre. O decreto foi assinado em 2006, no Dia da Amazônia, pelo então governador Jorge Viana em cerimônia realizada no Palácio Rio Branco com a presença de autoridades e ativistas ambientais.