Foto: veja como ficou a porta da casa de Ana Hickmann após agressão

Nesta sexta-feira (24/11), a polícia esteve na casa de Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, com um mandado de busca e apreensão por porte ilegal de arma, após a apresentadora entrar com pedido de medida protetiva. O casal está separado desde o dia 11 de novembro quando a apresentadora denunciou o empresário por violência doméstica, após ser agredida durante uma discussão. Na época, o rapaz teria imprensado o braço da modelo contra uma porta, culminando numa fratura no cotovelo, que deixou um hematoma que ela exibiu durante edição do programa Hoje em Dia, da Record TV, onde atua.

De acordo com os documentos que o portal Em Off teve acesso, uma foto chamou atenção: a da porta. Na imagem divulgada pelo veículo, é possível ver a destruição que o conflito causou. Confira:

No depoimento de Ana Hickmann, ela conta que Alexandre Correa pressionou a porta contra seu braço, quando fugiu para pegar o celular e chamar a polícia, em meio a briga. Já Alexandre, em declaração às autoridades, falou que ao fechar a porta do cômodo, a segurou com o pé e, por isso, o braço da esposa foi atingido pelo objeto.

“Aproveito a oportunidade para pedir minhas mais sinceras desculpas a toda a minha família pelo ocorrido. São 25 anos de matrimônio, sem que tivesse qualquer ocorrência dessa natureza“, disse Correa na ocasião.

Vulnerabilidade e pedido à Justiça

Depois que o pedido de medida protetiva de Ana Hickmann contra Alexandre Correa, seu marido, veio à tona nesta sexta-feira (24/11), a coluna soube o empresário chegou a pedir gratuidade na Justiça, alegando não ter condições de arcar com os custos do processo, pois “foi impedido de ter acesso aos recursos financeiros”, de acordo com um trecho do documento, que ainda afirma que “em face disso encontra-se atualmente em situação de vulnerabilidade”.

Além disso, Alexandre ainda solicitou permissão para “ingressar nas dependências da empresa e da residência do casal para retirar pertences pessoais e documentos de sua titularidade”. Ele e Ana estão separados desde o dia 11 de novembro, quando a apresentadora prestou queixa, após ser agredida durante uma discussão.

Correa argumenta em sua defesa que não pode buscar seus pertences, que estão na empresa e na residência que o casal morava, em Itu, interior de São Paulo, por conta da medida protetiva impetrada em favor da artista.

De acordo com o Fofocalizando, do SBT, a modelo ficou com medo e pensou em sua segurança, uma vez que tem conhecimento de que Correa estaria andando armado ilegalmente. Por conta disso, a Justiça de São Paulo decidiu, em caráter de urgência, deferir a medida.