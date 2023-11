Gladson anuncia aquisição de novo helicóptero para a Segurança Pública do Acre

Na manhã desta terça-feira (21), o governador Gladson Cameli anuncia a chegada de um novo helicóptero para uso da Segurança Pública do Acre (Sejusp), durante cerimônia de entrega de 30 novas viaturas para o Iapen (Instituto de Administração Penitenciária) e 8 veículos para o Conselho Tutelar, que ocorreu na praça do Palácio Rio Branco.

A aquisição do helicóptero faz parte das ações de restruturação dos equipamentos das autoridades penais no estado, comandadas por Gladson.

Com a compra desses veículos, o governador garante uma nova realidade e qualidade de trabalho para os servidores da Segurança no Acre. Durante o evento, o reconhecimento da gratidão pela possibilidade de renovação dos veículos foi a constante de diversos discursos de autoridades presentes, como na fala do diretor do Iapen, Alexandre Nascimento.

Gladson Cameli deixa claro como os novos automóveis fazem parte dessa renovação de serviços:

“É isso mesmo, aquele mesmo programa de reestruturar as secretarias, dar condições para que o sistema público de segurança possa agir, possa nos proteger e possa dar uma resposta, né? Mais rápida e sempre com a união de todos. E, nós, vamos, sim, no dia-a-dia concluindo, fazendo aquilo que precisa fazer para melhorar a vida das pessoas”.

Além disso, o governador garante como a ação não foi isolada, mas fruto de uma união de políticos em prol da segurança pública acreana:

“Emenda parlamentar é sempre essencial. Com toda certeza, a bancada federal, os deputados federais, senadores vão nos ajudar ainda mais. A gente precisa de união pra vencer os desafios que temos!”.

Matéria escrita sob supervisão do editor-chefe do site, Everton Damasceno.