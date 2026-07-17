Em nota, a Sesacre informou que o atendimento da paciente foi regularizado

Paciente precisava de cilindro de oxigênio instalado em casa/Foto: Reprodução

Os familiares de uma idosa viveram dias de angústia no Hospital do Idoso, em Rio Branco. De acordo com a família, mesmo após receber alta médica no último dia 10, a paciente continuou ocupando um leito hospitalar por uma semana, aguardando a instalação de um equipamento de oxigênio domiciliar.

O equipamento deve ser fornecido por uma empresa contratada pelo governo do Acre. Ao ContilNet, uma familiar da paciente disse que a demora tem prolongado a internação da paciente, causando sofrimento, desgaste emocional e ocupando um leito que poderia atender outro paciente.

“Hoje faz 30 dias que ela está hospitalizada e tememos a paciente pegar alguma infecção ou bactéria hospitalar. O objetivo da denúncia é dar visibilidade ao caso e buscar uma solução rápida para a paciente e para outras famílias que dependem desse serviço essencial”, disse.

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) informou que o atendimento da paciente foi regularizado na manhã desta sexta-feira (17), com a instalação do equipamento de oxigenoterapia necessário para o tratamento em casa.

Segundo a pasta, o processo transcorreu em sete dias, contados a partir da formalização da solicitação no dia 10 de julho. A Sesacre justificou o atraso com base em informações prestadas pela empresa responsável, alegando que, embora os cilindros estivessem disponíveis, houve falta de válvulas reguladoras por parte do fornecedor da prestadora de serviço.

Confira a nota da Sesacre na íntegra

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) informa que o atendimento da paciente Antônia Alves de Araújo foi regularizado na manhã desta sexta-feira (17), com a entrega e instalação do equipamento de oxigenoterapia domiciliar necessário para a continuidade do tratamento em casa, conforme indicação médica.

Desde o recebimento da solicitação, formalizada no dia 10 de julho, a Sesacre acompanhou o caso junto à empresa responsável pelo serviço. Assim, entre a autorização para o fornecimento da oxigenoterapia domiciliar e a instalação do equipamento transcorreram sete dias.

Segundo informações prestadas pela empresa contratada, os cilindros de oxigênio estavam disponíveis, porém houve atraso no fornecimento das válvulas reguladoras por parte de seu fornecedor, o que comprometeu a instalação do equipamento no domicílio. Diante da situação, a Secretaria atuou junto à prestadora para agilizar a solução da demanda.

A Sesacre acompanhará a execução do contrato e adotará as medidas administrativas cabíveis para apurar o ocorrido e evitar que situações semelhantes se repitam, reafirmando seu compromisso com a qualidade da assistência prestada à população.