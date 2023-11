Gladson garante passagens grátis para quem for fazer a prova do Enem em Rio Branco

O governador Gladson Cameli (Progressistas) anunciou na noite desta sexta-feira (3) que o governo do Acre vai custear o transporte coletivo nos dias de provas do Enem, em Rio Branco (AC).

O repasse será feito a Superintendência de Trânsito de Rio Branco (RBTrans) que fará o pagamento das empresas. Para ter direito à gratuidade, a pessoa terá que apresentar ao motorista o comprovante de inscrição no Enem nos dois próximos domingos, 5 e 12 de novembro. Serão três ônibus, exclusivamente, no Terminal Central, dois no Terminal Tucumã e um no Terminal da Baixada.

Em Rio Branco, 13.313 estão inscritas para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). No dia das provas, 52 ônibus estarão circulando em Rio Branco. Além disso, nove ônibus extras estarão à disposição para atender aos usuários, caso ocorra a necessidade.