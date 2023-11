Governo entrega mais de R$ 3 milhões em equipamentos de proteção e armamentos para Polícia Penal

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp), entregou ao Instituto de Administração Penitenciaria (Iapen), nesta segunda-feira,13, mais de R$ 3 milhões em materiais e equipamentos destinados aos policiais penais.

Durante o evento, que foi realizado na sede do Comando do Batalhão de Operações Especiais (Bope), também foram entregues dois certificados representando as turma que realizaram o Curso de Habilitação para Manuseio e Manutenção de Armamento. O reforço é fruto de convênios com a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen).

A governadora em exercício, Mailza Assis, esteve presente no evento e destacou o empenho dos policiais penais. “Tudo isso é fruto do trabalho, do esforço e da liberdade que o governador Gladson Camelo dá aos secretários e diretores, para que façam o levantamento e planejamento que entendem necessário para o sistema de segurança pública, pois o estado tem o compromisso de sempre estar presente e sempre valorizar esses trabalhadores”, agradeceu.

Segundo o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre, José Américo Gaia, os equipamentos ajudaram os policiais penais no serviço diário, refletindo assim, a preocupação do governo do Estado com seus trabalhadores. “Esse é o governo preocupado e investindo na Segurança Pública, além de valorizar a qualidade dos serviços prestados pelos servidores que compõe a Polícia Penal, em atendimento às demandas dos apenados que estão sob a custódia do Estado”, afirmou o secretário.

O presidente do Instituto de Administração Penitenciária, Alexandre Nascimento, disse estar grato pelo reconhecimento do Estado, pois foi a primeira vez em 15 anos que a classe recebeu armamento individual e portátil. “Hoje é um marco histórico para a Polícia Penal, o governo do Estado reconhece a necessidade de aportar as estruturas dos policiais penais com alta tecnologia e mostra um olhar diferenciado com o sistema de segurança pública que vem tendo”, afirmou o presidente.

Foram entregues 1.200 Pistolas semiautomáticas Beretta APX Full Size calibre .40S&W, com acessórios, peças de reposição e 570 Coletes balísticos nível 3A. Com as novas aquisições, a Polícia Penal trabalhará mais qualificada e apropriada para os profissionais da segurança pública.

Com informações da Agência de Notícias do Acre