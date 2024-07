Quem é Amanda Kimberlly, apontada como mãe da terceira filha de Neymar

Amanda Kimberlly, mais conhecida como Kim, é uma modelo, que aos 30 anos de idade deu à luz a Helena, apontada como terceira filha de Neymar, 32.

Nesta sexta-feira (19), o jogador compartilhou algumas fotos do dia em que a menina nasceu, escrevendo na legenda apenas o nome da pequena e a data de sua chegada ao mundo.

Em seu Instagram, Kimberlly também publicou alguns registros, incluindo uma imagem de Neymar e sua família acompanhando o parto na maternidade.

Foi em 2016 que Kim começou a ganhar relevância na mídia brasileira, ao participar do reality Are You The One Brasil, da MTV. No passado, ela namorou Koba, guitarrista da banda Restart.

Assim que foi apontada como mãe da terceira filha do jogador, a modelo contava com 200 mil seguidores nas redes sociais. Agora, após as novas publicações, Kimberlly já alcançou mais de 700 mil.

Apesar disso, a jovem não costuma publicar muitas coisas em seu perfil. Atualmente, o Instagram dela tem apenas 25 publicações, sendo a maioria fotos de paisagens.